Кем были и кем стали "лица Евромайдана" (ФОТО)

В этот день на Майдане вспоминают победы и поражения, радость и боль событий трехлетней давности. А еще – тех, кто эту революцию возглавлял, став ее лицами. Вероятно, что многие из них сегодня выйдут на сцену Майдана Независимости, чтобы рассказать, чего удалось достичь за прошедшее время. К сожалению, в социально-экономической плоскости похвастаться пока особо нечем, однако если взглянуть на личную политическую карьеру многих из них, то можно сделать вывод, что в этом они оказались значительно более успешными, чем в реализации обещанного во время Евомайдана.









Так, например, хорошо известный сотник Евромайдана Владимир Парасюк до осени 2013 года был студентом ЛНУ им. Ивана Франко, а сейчас он – народный депутат Украины. Еще один делегированный народом в парламентарии казак четвертой сотни Майдана – Михаил Гаврилюк, который до этого был простым фермером. Депутатами-выходцами с Евромайдана являются и целый ряд журналистов: это и Мустафа Найем, и Татьяна Чорновол, и Игорь Луценко, и многие другие. Среди бизнесменов, чья политическая карьера пошла вгору после Революции Достоинства, кроме Петра Порошенко, стоит отметить еще, например, лидера «Автомайдана», а позже – министра молодежи и спорта Украины Дмитрия Булатова.















