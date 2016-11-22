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Новости
Украина
21 ноября 16, 20:11
Кем были и кем стали "лица Евромайдана" (ФОТО)
Лица революции
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Сегодня Киев и вся Украина отмечает третью годовщину Революции Достоинства.
В этот день на Майдане вспоминают победы и поражения, радость и боль событий трехлетней давности. А еще – тех, кто эту революцию возглавлял, став ее лицами. Вероятно, что многие из них сегодня выйдут на сцену Майдана Независимости, чтобы рассказать, чего удалось достичь за прошедшее время. К сожалению, в социально-экономической плоскости похвастаться пока особо нечем, однако если взглянуть на личную политическую карьеру многих из них, то можно сделать вывод, что в этом они оказались значительно более успешными, чем в реализации обещанного во время Евомайдана.


Так, например, хорошо известный сотник Евромайдана Владимир Парасюк до осени 2013 года был студентом ЛНУ им. Ивана Франко, а сейчас он – народный депутат Украины. Еще один делегированный народом в парламентарии казак четвертой сотни Майдана – Михаил Гаврилюк, который до этого был простым фермером. Депутатами-выходцами с Евромайдана являются и целый ряд журналистов: это и Мустафа Найем, и Татьяна Чорновол, и Игорь Луценко, и многие другие. Среди бизнесменов, чья политическая карьера пошла вгору после Революции Достоинства, кроме Петра Порошенко, стоит отметить еще, например, лидера «Автомайдана», а позже – министра молодежи и спорта Украины Дмитрия Булатова.




Источник: slovoidilo.ua
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