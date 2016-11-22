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Новости
Украина
22 ноября 16, 13:09
Россия рассказала свою версию "похищения военных" в Крыму
Крым,
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Баранову и Одинцову якобы понадобились документы, подтверждающие получение ими высшего образования в Украине.
Баранову и Одинцову якобы понадобились документы, подтверждающие получение ими высшего образования в Украине.

Сотрудники Службы безопасности Украины "заманили" двух российских военных 20 ноября на территорию автомобильного пункта пропуска Джанкой в Крыму под предлогом передачи им документов, после чего "похитили" их, передает ТАСС со ссылкой на представителя штаба Черноморского флота РФ.

"На пункт пропуска Джанкой сотрудники СБУ через подставных лиц заманили прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины", – сообщил представитель штаба флота.

Он добавил, что "сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы Российской Федерации, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины".

Как сообщалось, накануне в Минобороны РФ обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.

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В свою очередь в Службе безопасности Украины заявили о задержании на границе с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

Ранее в Минобороны Украины пояснили, как ФСБ ищет "диверсантов" в Крыму.
Korrespondent
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