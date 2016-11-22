Карта АТО: Красногоровку обстреляли из Градов

Против украинских военнослужащих в районе Красногоровки Донецкой области применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град-П". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром боевики открыли огонь по нашим позициям в районе Красногоровки, используя установки РСЗО Град-П (Партизан). Оккупанты выпустили в нашу сторону четыре одиночных боеприпаса от РСЗО БМ-21 Град калибром 122 миллиметра", - сказано в сообщении.

В свою очередь в ДНР заявляют о 519 нарушенях режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Напомним, сегодня сообщалось, что Марьинку обстреляли из БТР.









Карта АТО за 22 ноября



