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Новости
Украина
22 ноября 16, 14:32
Карта АТО: Красногоровку обстреляли из Градов
ЛДНР,лнр,ДНР,казаки,
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Всего было выпущено четыре заряда.
Против украинских военнослужащих в районе Красногоровки Донецкой области применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град-П". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
 
"Сегодня утром боевики открыли огонь по нашим позициям в районе Красногоровки, используя установки РСЗО Град-П (Партизан). Оккупанты выпустили в нашу сторону четыре одиночных боеприпаса от РСЗО БМ-21 Град калибром 122 миллиметра", - сказано в сообщении.
 
В свою очередь в ДНР заявляют о 519 нарушенях режима прекращения огня со стороны ВСУ.
 
Напомним, сегодня сообщалось, что Марьинку обстреляли из БТР.


Карта АТО за 22 ноября
Korrespondent
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