Левочкин ответил на обвинение Авакова в разгоне Майдана

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков часто хамит и врет, заявил народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин, комментируя обвинения главы МВД в свой адрес.

"Аваков частенько хамит как, например, президенту Франции или избранному президенту США Трампу. После этого, правда, Аваков также часто от своих слов отказывается, как в случае с его постами о Трампе, – цитирует Левочкина пресс-служба Оппоблока. – Аваковские сентенции, как правило, – ложь, направленная на отвлечение внимания от собственных преступлений или его провальной работы. А в нынешнем случае – от того, что до сих пор не наказаны виновные в террористической атаке против журналистов Интера 4 сентября".

Левочкин считает, что "на самом деле, хамство Авакова – лишь попытка переключить внимания общества от того, что, как показало независимое расследование, он один из организаторов поджога Интера и должен нести за это ответственность".

"И про Майдан. Напомню, что именно неоправданная жестокость милиции против студентов на площади Независимости 30 ноября 2013 года стала причиной моего протеста и ухода с поста главы Администрации президента. Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и прежние, построено на лжи", – резюмировал политик.

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Тем не менее, ранее экс-глава киевской милиции Валерий Коряк обвинил Левочкина в разгоне Майдана.

Кроме того, бывший президент Виктор Янукович подозревает Левочкина в разгоне Майдана. Экс-глава государства утверждает, что не собирался разгонять протестующих.