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Украина
24 ноября 16, 10:47
Сегодня Януковича допросят онлайн
Янукович
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Допрос Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу Майдана в режиме видеоконференции по Skype смотрите в 13:00 25 ноября.
Допрос Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу Майдана в режиме видеоконференции по Skype смотрите в 13:00 25 ноября.

Допрос Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу Евромайдана в режиме видеоконференции по Skype должен начаться на 13:00 25 ноября. Онлайн-трансляцию допроса Януковича можно будет смотреть на Корреспондент.net.

Также суд намерен допросить бывшего командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка.

Допрос проведет Святошинский райсуд Киева. Накануне он уже протестировал связь в режиме видеоконференции. Сообщается, что Янукович во время допроса будет находиться в зале суда в Ростове-на-Дону.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк 24 ноября подтвердил, что видеодопрос пройдет, и отметил, что Янукович к нему активно готовится.

Видеодопрос планируют освещать около 300 представителей СМИ, при этом акредитировано очень много российских журналистов.

Запрос о допросе направлялся в Россиию украинским судом, и РФ подтвердила его назначение на 25 ноября.

Ряд украинских политиков критикуют идею допроса Януковича в режиме онлайн, заявляя, что Москва постарается провести пропагандистскую операцию и распространить дезинформацию с помощью беглеца, которого украинский суд все равно не сможет наказать. В Генпрокуратуре Украины считают, что формат видеоконференции не обеспечит эффективность допроса беглого президента.
 
В последний раз Виктор Янукович выступал перед СМИ в 2014 году - тогда он давал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону.
Korrespondent
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