Сегодня Януковича допросят онлайн

Допрос Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу Евромайдана в режиме видеоконференции по Skype должен начаться на 13:00 25 ноября. Онлайн-трансляцию допроса Януковича можно будет смотреть на Корреспондент.net.

Также суд намерен допросить бывшего командующего Внутренних войск МВД Станислава Шуляка.

Допрос проведет Святошинский райсуд Киева. Накануне он уже протестировал связь в режиме видеоконференции. Сообщается, что Янукович во время допроса будет находиться в зале суда в Ростове-на-Дону.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк 24 ноября подтвердил, что видеодопрос пройдет, и отметил, что Янукович к нему активно готовится.

Видеодопрос планируют освещать около 300 представителей СМИ, при этом акредитировано очень много российских журналистов.