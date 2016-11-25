Сегодня Януковича допросит Святошинский суд

Допрос бывшего президента Виктора аккредитация журналистов на публичные мероприятия будет осуществляться в соответствии с Постановлением Верховной Рады № 185-VIII от 12 февраля 2015 года "О временном прекращении аккредитации журналистов и представителей некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины".

Как сообщалось раньше, видеодопрос Януковича в качестве свидетеля 25 ноября планируют освещать около 300 представителей СМИ. При этом много аккредитовано российских медиа. Сам экс-президент Украины будет давать показания в Ростовском областном суде.

Обвиняемыми в этом производствеи являются пять бывших бойцов киевского батальона "Беркут". Еще 18 находятся в розыске. А также семь бывших должностных лиц, среди которых и Виктор Янукович.

Само же дело о расстреле 48 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года слушается в Святошинском райсуде уже полтора года.

Российские СМИ сообщают, что в российском Ростове-на-Дону в пятницу состоится пресс-конференция Януковича по итогам его видеодопроса в Святошинском районном суде Киева. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по киевскому времени.