Украина отправляет Израилю гумпомощь

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Кабинету министров Украины должен немедленно заняться этим вопросом.

Напомним, из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировали около 75 тысяч человек. В безопасное место доставили людей как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в четверг распорядился отправить в Израиль для помощи в тушении пожара два украинских самолета. Он поручил министру внутренних дел Арсену Авакову заняться этим вопросом.

В то же время в Министерстве иностранных дел создана "горячая линия" для украинцев, которые в настоящее время находятся в Хайфе, чтобы люди имели возможность в случае необходимости выйти на связь.