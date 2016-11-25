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Новости
Украина
25 ноября 16, 11:10
Украина отправляет Израилю гумпомощь
израиль
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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу утром, 25 ноября, подписал указ согласно которому Украина предоставит Израилю гуманитарную помощь, необходимую для устранения последствий пожаров в городе Хайфа.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Кабинету министров Украины должен немедленно заняться этим вопросом.

Напомним, из-за сильных пожара в израильском городе Хайфа эвакуировали около 75 тысяч человек. В безопасное место доставили людей как из жилых домов, так и общественных учреждений, таких как школы и университеты.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в четверг распорядился отправить в Израиль для помощи в тушении пожара два украинских самолета. Он поручил министру внутренних дел Арсену Авакову заняться этим вопросом.

В то же время в Министерстве иностранных дел создана "горячая линия" для украинцев, которые в настоящее время находятся в Хайфе, чтобы люди имели возможность в случае необходимости выйти на связь.
URA-Inform
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