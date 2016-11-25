Янукович назвал тех, кто сорвал его допрос, преступниками

Экс-президент Украины Виктор Янукович выразил свое неудовлетворение тем, что его сегодняшний допрос по делу Майдана не состоялся и заверил, что приедет в Ростовский областной суд для повторной процедуры 28 ноября.

"Это моя собственная инициатива выступить свидетелем по этому делу. Это мое личное решение, чтобы была установлена истина в этом деле", – сказал Янукович.

Он напомнил, что за срыв судебного заседания предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно те, кто это сделал – преступники.

Янукович заверил, что будет готов к допросу 28 ноября

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Ранее экс-президент обратился к Святошинскому районному суду Киева с просьбой при любых обстоятельствах провести его допрос именно в пятницу, 25 ноября.

"Я просил бы вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание. Мы сделали все, что от нас зависело при помощи ростовского суда, чтобы была качественная связь. Нас предупреждали, что будут провокации", – сказал Янукович в зале суда.

Янукович в ростовском суде выступил на украинском языке и заявил, что заинтересован в допросе :





Как сообщалось, ранее Святошинский районный суд Киева перенес допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича на 28 ноября, из-за неявки обвиняемых в здание украинского суда.







Допрос Януковича в суде. 25.11.2016:

