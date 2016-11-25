Как власти сорвали допрос Януковича (ВИДЕО)

Допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича так и не состоялся.





Янукович должен был выступить в качестве свидетеля защиты в деле по расстрелам на Майдане, но в зал суда не доставили обвиняемых.

Перед судом в Украине строили теории по срыву заседания, а теперь говорят, кому это могло быть выгодно.





Теории до допроса





Утром появилась информация, что допрос может быть сорван из-за пожара в подземном коллекторе Киева, который произошел в ночь с 24 на 25 ноября.

Пожар мог быть инсценирован для срыва допроса, заявил источник телеканала 112 в силовых структурах.





"Кабель в подземном коллекторе горел по адресу Жилянская, 86. Обратите внимание, ГосЧС несколько часов не приступала к тушению пожара, потому что "ожидали письменного разрешения от "Киевэнерго". Таким образом, коммуникациям нанесен значительный ущерб, что может усложнить допрос Януковича", - отметил собеседник канала.





Пожар длился около пяти часов. Спасатели долгое время не приступали к тушению пламени, дожидаясь письменного разрешения из Киевэнерго.

Лишь в 21:00 пожарные приступили к ликвидации ЧП. В результате происшествия часть близлежащих домов оказалась без света.

Допрос Януковича в режиме видеоконференции проходил по адресу Жилянская 142, что в 700 м от места пожара.





Кто в итоге сорвал





Допрос сорвали представители Правого сектора, которые не выпустили из СИЗО подозреваемых беркутовцев.





Около сотни активистов движения Правый сектор блокировали выезд из Лукьяновского СИЗО. Из здания СИЗО должны были вывезти бывших сотрудников спецподразделения Беркут для участия в заседании в Святошинского районного суда Киева по делу об убийствах активистов Евромайдана.





Заседание суда без обвиняемых не могло состояться, что в итоге и произошло.









В Правом секторе достаточно своеобразно объяснили свои действия.

Там говорят, что блокируют беркутовцев потому, что за три года до сих пор никто не наказан, а "если Янукович сейчас заявит, что беркутовцы не виновны - их отпустят, мы этого не допустим".

А еще ПС говорит, что они хотят показать - "никто из убийц не сидит". Но, получается, что провести суд, чтобы посадить убийц, активисты не дают. "Мы видим, что на протяжении трех лет ни один представитель "Беркута" не был наказан. Их просто отпускают, а осужденные смеются над потерпевшими. По заявлениям Януковича, их могут просто отпустить из зала суда на свободу. Мы не допустим, что бы их отпустили на свободу, потому что они убийцы и их место в тюрьме. Волонтеры и общественные организации вынуждены брать на себя обязательства, которые не берет на себя государство", - сообщил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Перенос

На заседании суд констатировал, что доставить обвиняемых в зал заседаний не удалось и перенес допрос на 28 ноября.

Янукович заявил, что готов явиться и в этот день. По его словам, он сам хочет “выяснить истину”.



EPA

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"Это моя собственная инициатива выступить свидетелем по этому делу. Это мое личное решение, чтобы была установлена истина в этом деле", – сказал Янукович. Он напомнил, что за срыв судебного заседания предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно те, кто это сделал – преступники. Ранее экс-президент обратился к Святошинскому районному суду Киева с просьбой при любых обстоятельствах провести его допрос именно в пятницу, 25 ноября. "Я просил бы вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание. Мы сделали все, что от нас зависело при помощи ростовского суда, чтобы была качественная связь. Нас предупреждали, что будут провокации. Суд должен учесть, что это также нарушение закона, и те, кто нарушают эти законы и препятствуют сегодня заседанию суда, должны быть наказаны", – сказал Янукович в зале суда.





