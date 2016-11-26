Реакция соцсетей на брифинг Януковича

Вчера в Ростове-на-Дону прошла пресс-конференция беглого экс-диктатора Украины Виктора Януковича.





Чтобы задать вопросы беглецу, в российский город приехали даже известные украинские журналисты.





В ходе пресс-конференции экс-диктатор заявил, что не думает о возвращении в Украину, объявил, что у него остаются счета в Ощадбанке, похвалил Путина за вторжение в Украину и подчеркнул, что сожалеет о решении не вводить военное положение во время протестов на Майдане и не использовать армию против протестующих.





Невразумительный рассказ Януковича о восьми крымских автобусах с его сторонниками и другие заявления беглеца вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.





















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