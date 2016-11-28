Юрий Луценко в суде огласил подозрение Януковичу

Генпрокурор Виталий Луценко в здании Святошинского суда зачитал текст подозрения Виктору акциях протеста возле Лукьяновского СИЗО.

Активисты движения "Правый сектор" подтвердили, что не будут блокировать выезд автозака с подсудимыми бойцами расформированного подразделения МВД "Беркут" по делу о расстрелах на Майдане для доставки их в Святошинский районный суд Киева в понедельник, где, как ожидается, состоится допрос экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, в пятницу, 25 ноября в Святошинском районном суде города Киева был запланирован допрос Януковича в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.

Несколько десятков активистов движения "Правый сектор" заблокировали выезд пяти обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.

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Позже суд перенес заседание с допросом в режиме видеоконференции Януковича в качестве свидетеля на 13:00 по киевскому времени 28 ноября 2016 года.