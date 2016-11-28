Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.17
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Украина
28 ноября 16, 14:53
Юрий Луценко в суде огласил подозрение Януковичу
янукович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывшего президента обвиняют в госизмене

Генпрокурор Виталий Луценко в здании Святошинского суда зачитал текст подозрения Виктору акциях протеста возле Лукьяновского СИЗО.

Активисты движения "Правый сектор" подтвердили, что не будут блокировать выезд автозака с подсудимыми бойцами расформированного подразделения МВД "Беркут" по делу о расстрелах на Майдане для доставки их в Святошинский районный суд Киева в понедельник, где, как ожидается, состоится допрос экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, в пятницу, 25 ноября в Святошинском районном суде города Киева был запланирован допрос Януковича в качестве свидетеля в режиме видеоконференции.

Несколько десятков активистов движения "Правый сектор" заблокировали выезд пяти обвиняемых экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.

Читайте также: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ДОПРОСА ЯНУКОВИЧА (ФОТО)

Позже суд перенес заседание с допросом в режиме видеоконференции Януковича в качестве свидетеля на 13:00 по киевскому времени 28 ноября 2016 года.
Delo
Ещё по теме:
Россия подтвердила нахождение Януковича на ее территории
День достоинства и свободы в Украине: 2013-2016 - Фото
Янукович о роли США в победе Майдана
Минюст грозит Януковичу заочным судом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия перебрасывает в Беларусь несколько дивизий
noimageМедведчук назвал саммит Украина-ЕС иллюзией победы
noimageБанк "Михайловский" обанкротили преднамеренно?
noimageКасько не видит себя в новой партии Саакашвили
noimageЛНР сорвала разведение войск в Станице Луганской
Лента новостей
Загрузка...