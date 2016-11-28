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Новости
Украина
28 ноября 16, 14:56
Онлайн-трансляция допроса Януковича (ФОТО)
Янукович
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Сегодня, 28 ноября, в Святошинском районном суде Киева по видеосвязи со второй попытки должен состояться допрос беглого экс-диктатора Виктора Януковича по делу о расстрелах на финальном этапе Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
25 ноября допрос не состоялся, так как участники протестной акции под Лукьяновским СИЗО, откуда в суд должны были доставить беркутовцев, не дали правоохранителям это сделать. Суд принял решение перенести допрос Януковича на 28 ноября.

В ГПУ ранее допустили, что могут установить видеосвязь с подозреваемыми из СИЗО, если их доставку вновь заблокируют. В Правом секторе заявили, что мешать процессу не будут и придут под суд.



Около 12:00 бывших правоохранителей все же доставили в здание суда. В 12:50 стало известно, что Янукович прибыл в Ростовский областной суд. Суд выделил час на допрос стороны защиты, час - стороны обвинения, 30 минут на вопросы от потерпевших и 30 минут каждой из сторон на уточняющие вопросы к Януковичу и Шуляку.



В суд также прибыл генпрокурор Юрий Луценко, который зачитал уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.


25 ноября Янукович все же дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, заявив, что "возмущен" переносом, и что "собрал три тома о преступлениях на Майдане". Кроме того, беглец настаивал, что соглашение о создании ЗСТ Украина-ЕС "нарушало интересы Украины", хвалил российского президента за вторжение и развязывание войны в Донбассе, и сожалел, что "не нашел в себе сил подписать приказ о введении войск и введении военного положения", чтобы подавить Майдан. В Украину экс-диктатор возвращаться не намерен.


Источник: liga
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