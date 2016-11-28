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Новости
Украина
28 ноября 16, 15:54
Янукович обвинил в разгоне Майдана Левочкина
Левочкин
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"Если это было так, пусть власть это докажет", - сказал экс-президент.
"Если это было так, пусть власть это докажет", - сказал экс-президент.

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что глава его Администрации президента Сергей Левочкин мог быть причастен к разгону Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

"Возможно, он имел к этому отношение. Но никаких доказательств этого у меня лично не было и следствие их не установило. Поэтому если это было так, пусть власть это докажет, если не докажет, пусть будет на его совести", - сказал он в ходе допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Виктор Янукович в декабре 2014 года заявлял, что подозревал бывшего главу АП Сергея Левочкина в организации разгона активистов.

В ночь на 30 ноября 2013 года сотрудники Беркута силой разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности.
Korrespondent
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