Янукович обвинил в разгоне Майдана Левочкина

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что глава его Администрации президента Сергей Левочкин мог быть причастен к разгону Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

"Возможно, он имел к этому отношение. Но никаких доказательств этого у меня лично не было и следствие их не установило. Поэтому если это было так, пусть власть это докажет, если не докажет, пусть будет на его совести", - сказал он в ходе допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Виктор Янукович в декабре 2014 года заявлял, что подозревал бывшего главу АП Сергея Левочкина в организации разгона активистов.

В ночь на 30 ноября 2013 года сотрудники Беркута силой разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности.