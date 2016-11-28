Янукович звонил Медведчуку 54 раза, а Путин звонил ему сам

Экс-президент Виктор Янукович 54 раза созванивался с Виктором Медведчуком во время Майдана, заявила сторона обвинения в ходе онлайн-допроса бывшего президента.

"Перед расстрелом 8 февраля было осуществлено три звонка на российский номер, а также номер Виктора Медведчука. Всего установлено, что Янукович и Медведчук говорили по телефону 54 раза за несколько месяцев", - объявил прокурор Алексей Донской.

В свою очередь Янукович информацию следствия опроверг: "У меня не было личных телефонов, если они и были, то они были у моих помощников". Однако после доводов прокурора Янукович заявил, что общался с Медведчуком по телефону с ним максимум один раз.

При этом он добавил, что не поддерживал отношения с Медвечуком. "У меня с ним (Виктором Медведчуком) были ограниченные отношения и пересекались мы лишь на мероприятиях. Личных отношений у нас не было, они были очень ограничены. Ни у меня, ни у него не было необходимости встречаться".

Также установлено, что президент РФ Владимир Путин дважды звонил в ночь с 18 на 19 февраля 2014 по спецсвязи экс-президенту Украины Виктору Януковичу: "А именно с 22:43 до 22:51 длительный разговор и с 23:28 до 23:37. Прошу вас объяснить предмет этих разговоров".

В то же время Янукович сказал, что не помнит, но добавил, что "скорее всего, такого разговора не было".

Ранее сообщалось, что Янукович назвал спланированной провокацией разгон Майдана 30 ноября 2013 года и добавил, что студентов там не было.