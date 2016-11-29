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Украина
29 ноября 16, 18:49
Франция шокирована количеством денег у депутатов Рады
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С такими суммами налички у чиновников сложно заручится доверием со стороны зарубежных инвесторов, отметила посол Франции.
С такими суммами налички у чиновников сложно заручится доверием со стороны зарубежных инвесторов, отметила посол Франции.

Значительные суммы наличных денег украинских чиновников свидетельствуют об их недоверии к банковской системе Украине. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью Интерфакс-Украина.

Напомним, всего нардепы задекларировали наличных денег на 12 миллиардов гривен.

"Но надо также сказать о впечатлении – скажем так, довольно странном – которое произвело на Европу количество имущества и средств, задекларированных в рамках этой системы. В частности, огромное количество наличных денег, которые хранят у себя частные лица. Создается впечатление, что некоторые политики и госслужащие не доверяют своей собственной стране", – сказала она.

Посол также отметила, что в таких условиях сложно заручится доверием со стороны зарубежных инвесторов и привлекать их в страну.

"Трудно просить инвесторов о доверии в то время, когда государственные деятели высокого уровня демонстрируют такое недоверие", – подчеркнула Дюмон.

При этом он добавила, поражена самим фактом того, что систему е-деклараций удалось внедрить.

Ранее также США отреагировали на украинские е-декларации.
Korrespondent
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