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Новости
Украина
30 ноября 16, 14:01
Порошенко ищет нового главу Одесской ОГА
Порошенко
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Документ обнародован на сайте президента.
Документ обнародован на сайте президента.

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства в среду, 30 ноября.

Распоряжением утверждаются условия проведения данного конкурса. Документ вступает в силу с даты его обнародования.

Напомним, 7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской обладминистрации. При этом он обвинил Порошенко в поддержке двух кланов в Одессе, а последней каплей стали e-декларации.

Президент Украины указ об увольнении Саакашвили подписал 10 ноября.
Korrespondent
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