Порошенко ищет нового главу Одесской ОГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства в среду, 30 ноября.

Распоряжением утверждаются условия проведения данного конкурса. Документ вступает в силу с даты его обнародования.

Напомним, 7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской обладминистрации. При этом он обвинил Порошенко в поддержке двух кланов в Одессе, а последней каплей стали e-декларации.

Президент Украины указ об увольнении Саакашвили подписал 10 ноября.