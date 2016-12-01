Украина изменила маршруты полетов самолетов возле Крыма

Маршруты самолетов в зоне проведения ракетных стрельб на юге Украины будут отклонены на пару километров. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил и. о. гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

"Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме. Никаких изменений в расписании не было и никаких директив о необходимости изменений не поступало. Все аэропорты в Украине работают в штатном режиме", – сказал Дыхне.

Он также сообщил, что все маршруты самолетов в зоне стрельб будут проходить с отклонением на пару километров.

"У нас есть маршруты, которые пролегали через воздушное пространство этих зон (учений – ред.). Они будут отклонены на каких-то пару километров и будут следовать далее", – сказал Дыхне.

По информации Интерфакс-Украина, пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний сегодня утром начали огибать воздушное пространство над Черным морем к западу от Крыма, объявленной зоной проведения ракетных стрельб вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют данные западных авиационных сайтов.

Так, после 9:00 зафиксированы два рейса израильской авиакомпании El Al из Тель-Авива в Киев и "Турецких авиалиний" из Стамбула в Москву, которые пролетели по западной кромке закрытого воздушного пространства над Черным морем к югу от Одессы.

Как сообщалось, сегодня утром Украина начала ракетные стрельбы в районе Крыма. Военные уверяют, что приближение ракет к полуострову составит не более 30 км.

Учения проходят, несмотря на неоднократные угрозы России нанести ракетный удар по территории Украины.

В свою очередь РФ вывела на позиции к западу от Крыма боевые корабли Черноморского флота. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.