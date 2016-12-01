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Новости
Украина
1 декабря 16, 09:59
Украина проводит ракетные учения в районе Крыма
Ракеты
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Военные уверяют, что ближайшее приближение ракет к полуострову составит не более 30 км.

На юге Украины стартовали ракетные стрельбы, реакции от РФ пока нет. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

"Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от РФ нет. Украинские военные готовы к любому варианту развития событий", – сообщил Крыжановский.

Он также пояснил, кто будет принимать участие в стрельбах.

"К учениям будут привлечены экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Будут задействованы зенитные ракетные комплексы С 300", – говорит он.

Руководитель пресс-центра пояснил, что такими стрельбами Украина ничего не нарушает, и не несет угрозу оккупированному полуострову Крым.

"Украина ничего не нарушает. Если посмотреть на траекторию и определенный район и провести условную линию полуострова, на котором будут расположены установки в Болгарию, можно заметить, что крайне линия будет проходить достаточно далеко от побережья крымского полуострова. Ближайшее приближение ракет может составлять не более 30 км", – отметил он.

Как сообщалось, накануне было опубликовано письмо России с угрозами Украине нанести ракетный удар.

В Минобороны Украины подтвердили, что допускают ракетный удар со стороны России по украинской территории. Однако военные не намерены оказываться от проведения запланированных ракетных стрельб.
Korrespondent
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