В Минобороны Украины заговорили о ракетном ударе России

Министерство обороны допускает ракетный удар России в случае проведения Украиной ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Об этом сказал заместитель министра обороны Александр Дублян, отвечая на вопрос Українських новин.

Он подчеркнул, что на данный момент владеет только информацией о направлении ноты Россией военному атташе Украины в связи с запланированными ракетными стрельбами.

"Я думаю, что сегодня до конца дня мы будем иметь уже официальную информацию", – подчеркнул замминистра.

Дублян допускает, что Россия может реализовать свои угрозы не допустить украинских стрельб над Черным морем.

"Исходя из их действий за эти года от них (России) можно ожидать много чего плохого и негативного", – ответил он об угрозе России нанести ракетный удар по украинским пусковым установкам.

Замминистра подчеркнул, что Украина запланировала стрельбы в соответствии со всеми международными нормами.

"Термин проведения стрельб определен 1 и 2 декабря. Повторяю, мы не нарушаем ни одной международной нормы и в том числе при проведении данных стрельб", – заявил он.

При этом Дублян отказался ответить, отменит ли Украина стрельбы в связи с угрозами России.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия обвинила Украину в нарушении международных соглашений из-за решения провести ракетные стрельбы в районе Симферополя и потребовала отменить их.

Москва также потребовала от Киева отменить ракетные учения в районе Симферополя. В России даже вручили ноту протеста украинскому атташе. Однако украинская сторона посоветовала Кремлю "не истерить" из-за ракет.

Позже стало известно, что Минобороны РФ отправило в посольство Украины письмо, в котором пригрозило ответным ракетным ударом.