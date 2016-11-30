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30 ноября 16, 17:53
Путин перебрасывает к границе с Польшей танки-роботы
танк
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По сообщениям британских СМИ, Россия перебрасывает в направлении польской границы высокотехнологичные танки-роботы.

Несмотря на рост напряженности между Востоком и Западом президент России Путин шутит о том, что границы России не заканчиваются нигде. Западным соседям России - Польше и трем прибалтийским странам - такие шутки приходятся не по душе, пишет немецкий таблоид Bild. Особенно, если правдой окажется то, о чем недавно сообщили британские СМИ.

Согласно сообщению, сейчас путинская армия перебрасывает в направлении польской границы внушающее страх оружие - высокотехнологичные танки-роботы. Они способны "перевозить радиоуправляемые фугасы для уничтожения вражеских бункеров, укреплений и бронированной техники без риска для жизни собственных солдат".

Российские газеты уже на протяжении нескольких месяцев пишут о новом оружии: на фотографиях с выставки "Армия-2016" изображен военный боевой робот "Нерехта", который служит платформой для других модификаций, в том числе тяжеловооруженного "Урал-9", оснащенного противотанковыми и зенитными ракетами, 30-миллиметровой пушкой со скорострельностью до 400 выстрелов в минуту. Небольшой разведывательный боевой робот "Платформа-М" вооружен пулеметами Калашникова и четырьмя гранатометами.

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В российском оборонном концерне "Ростех" еще весной заявили, что разработанный ими беспилотный робот-танк начнет поступать в войска к концу года. До 2025 года, в свою очередь, будут разработаны военные роботы для суши, воды и воздуха. В планах заменить треть всех бронированных машин роботами.

По данным британской газеты Daily Mail, роботы "Платформа-М" уже дислоцированы в Калининградской области в связи с дислокацией вблизи границ эксклава военных подразделений НАТО.
Inopressa
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