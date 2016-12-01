Порошенко: Украина проводит учения, готовясь к вторжению

Несмотря на угрозы со стороны России, мы проводим запланированные учения по испытанию управляемых ракет. Об этом в четверг, 1 декабря, во время церемонии присвоения имени Героя Украины Сергея Кульчицкого батальону Национальной гвардии заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что за 23 предыдущие годы в стране была полностью уничтожена система ПВО. Но сегодня Украина успешно запустила ракету.

Нас никто не остановит, мы будем действовать в интересах украинского народа, - добавил глава государства.

Напомним, на юге Украины с утра четверга, 1 декабря, стартовали ракетные стрельбы.

Как сообщалось, российское Министерства обороны адресовало военному атташату в составе посольства Украины в России письмо с угрозами нанесения ответного ракетного удара.