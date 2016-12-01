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Новости
Украина
1 декабря 16, 14:51
Порошенко: Украина проводит учения, готовясь к вторжению
Порошенко
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Ракетные учения в Украине проводятся, чтобы страна была готова к полномасштабному вторжению.

Несмотря на угрозы со стороны России, мы проводим запланированные учения по испытанию управляемых ракет. Об этом в четверг, 1 декабря, во время церемонии присвоения имени Героя Украины Сергея Кульчицкого батальону Национальной гвардии заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что за 23 предыдущие годы в стране была полностью уничтожена система ПВО. Но сегодня Украина успешно запустила ракету.

Нас никто не остановит, мы будем действовать в интересах украинского народа, - добавил глава государства.

Напомним, на юге Украины с утра четверга, 1 декабря, стартовали ракетные стрельбы.

Как сообщалось, российское Министерства обороны адресовало военному атташату в составе посольства Украины в России письмо с угрозами нанесения ответного ракетного удара.
URA-Inform
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