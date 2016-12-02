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Новости
Украина
2 декабря 16, 09:05
Порошенко едет с визитом в Польшу
Порошенко
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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 2 декабря, намерен с визитом посетить Польшу.

Глава государства отправится туда по приглашению своего коллеги Анджея Дуды. Как сообщает пресс-служба президента Украины, визит приурочен к 25-й годовщине признания Польшей независимости Украины.

Сегодня же Порошенко проведет встречу с президентом Польши. В программе его пребывания также запланированы встречи с премьер-министром Беатой Шидло, спикером Сейма Мареком Кухцинським и спикером Сената Станиславом Карчевский.

Напомним, вчера Украина отметила 25-ю годовщину всеукраинского референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравили украинцев с этой датой и пожелали соотечественникам единства, поскольку, по их мнению главным гарантом независимости Украинского государства выступают сами украинцы.
URA-Inform
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