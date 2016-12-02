Порошенко едет с визитом в Польшу

Глава государства отправится туда по приглашению своего коллеги Анджея Дуды. Как сообщает пресс-служба президента Украины, визит приурочен к 25-й годовщине признания Польшей независимости Украины.

Сегодня же Порошенко проведет встречу с президентом Польши. В программе его пребывания также запланированы встречи с премьер-министром Беатой Шидло, спикером Сейма Мареком Кухцинським и спикером Сената Станиславом Карчевский.

Напомним, вчера Украина отметила 25-ю годовщину всеукраинского референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравили украинцев с этой датой и пожелали соотечественникам единства, поскольку, по их мнению главным гарантом независимости Украинского государства выступают сами украинцы.