Генштаб объявил об окончании учений - ФОТО, ВИДЕО

Вооруженные силы Украины сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

При этом он назвал учения успешными и отметил, что Украина приобрела возможность защищать свое государство.

Воздушная граница Украины – неприкосновенна, - написал начальник Генштаба.

Напомним, начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил, что сегодня запланировано несколько пусков ракет и отработки авиацией по воздушным целям.

Однако позже Крыжановский сообщил, что стрельбы начнутся тогда, когда этому будут способствовать погодные условия.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко заявил, что в ходе ракетных стрельб возле Крыма было запущено 16 ракет.





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