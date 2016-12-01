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Новости
Украина
1 декабря 16, 09:19
РФ уведомила Украину об ответных ракетных ударах
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В системе Управления гражданской авиации США появилась заявка NOTAM – уведомление России об ответных мерах.

Министерство обороны РФ разместило уведомление об ответных мерах во время украинских ракетных стрельб рядом с Крымом. Заявка NOTAM появилась в системе Управления гражданской авиации США под номером A3064/16, сообщает Медуза.

В тексте уведомления сказано, что российские системы противовоздушной обороны будут сбивать ракеты, обнаруженные в зоне полетной информации Симферополя и Одессы в рамках учений, запланированных на 1-2 декабря.

"Если запущенные ракеты будут представлять угрозу для российских объектов в этой зоне (на земле, на море или в воздушном пространстве), будет нанесен ответный удар для уничтожения пусковых установок", – говорится в уведомлении.

Срок действия уведомления: с 12:30 по 14:30 четверга 1 декабря.

Как сообщалось, накануне было опубликовано письмо России с угрозами Украине нанести ракетный удар. 

В Минобороны Украины подтвердили, что допускают ракетный удар со стороны России по украинской территории. Однако военные не намерены оказываться от проведения запланированных ракетных стрельб.
Korrespondent
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