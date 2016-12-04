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Украина
4 декабря 16, 19:30
Смертельная перестрелка силовиков под Киевом: подробности
Княжичи
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Все известные детали смертельной перестрелки в Княжичах под Киевом, в результате которой погибли пятеро правоохранителей
Ночью, с 3 на 4 декабря, в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла перестрелка между сотрудникам правоохранительных органов, в результате которой погибли двое сотрудников полиции, двое сотрудников Госслужбы охраны и один боец КОРДа. Об этом утром сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Сотрудники столичного угрозыска в ходе спецоперации по задержанию банды грабителей получили оперативную информацию об очередном спланированном ограблении в поселке Княжичи. Туда выехала группа задержания угрозыска и спецподразделение КОРД.

На одной из улиц поселка, в строящемся частном доме, были размещены полицейские-разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание.

В это время в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд Госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских-разведчиков.

Группа захвата, вероятно решив, что сотрудников разведки захватили подозреваемые в грабеже, выехала на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ГСО задержали полицейских-разведчиков.

"Далее, между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней.  Погибли двое сотрудников Госслужбы охраны, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата", - рассказал Геращенко.
 


Дом, в котором случайно сработала охранная сигнализация 

Информацию о перестрелке, случившейся около 04:00 утра, в МВД обнародовали утром, в 11:00. Сразу после этого спикер МВД Артем Шевченко созвал экстренный брифинг, во время которого заявил, что Генпрокуратура тщательно изучит все детали трагедии в поселке Княжичи, унесшей жизни пятеро силовиков.

"Прокуратура будет проводить следствие. Все результаты служебного расследования Нацполиции будут предоставлены ГПУ. Это будет предметом детального расследования", - сказал Шевченко.

На вопросы журналистов о том, кто первый открыл огонь и знали ли сотрудники ГСО о планировавшейся спецоперации, Шевченко ответил: "Все подробности выяснит прокуратура".


 
Дом, в котором были размещены сотрудники разведки 

Кроме того , Антон Геращенко сообщил, что трое подозреваемых в разбоях, которых готовились поймать в Княжичах, услышав перестрелку, отказались от своего плана по грабежу и выехали на двух Toyota Land Cruiser в сторону Киева, где были задержаны оперативниками. У них изъято огнестрельное оружие, им готовятся объявить об обвинении в совершенных грабежах и разбоях.

 

Место перестрелки

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль раскритиковал действия правоохранителей. Он считает, что если бы был штаб по управлению спецоперации и специально разработанный план, то трагедии удалось бы избежать. "Такой трагедии, проработав 37 лет в милиции, не было. Не было ни одного погибшего ни стороны МВД, ни стороны злоумышленников, где я проводил операции", - сказал Москаль.

По факту трагедии Министерство внутренних дел назначило служебное расследование. Приказ о расследовании отдал заместитель главы МВД Сергей Яровой, который исполняет обязанности министра на время рабочей командировки руководителя ведомства Арсена Авакова в Канаду.

Президент Петр Порошенко также отреагировал на произошедшее в Киевской области. "Выражаю соболезнования родным погибших полицейских. Причины этой трагедии должны быть расследованы. И все виновные - наказаны", - написал глава государства у себя в Facebook.

Источник: liga
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