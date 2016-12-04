ФОТО: Стали известны имена погибших под Киевом силовиков

В МВД назвали имена погибших под Киевом силовиков.





Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции выражают глубокое соболезнование родным и близким полицейских, погибших этой ночью при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.









"С глубокой скорбью сообщаем, что 4 декабря 2016 годав селе Княжичи Броварского района Киевской области во время выполнения служебных обязанностей трагически погибли пятеро правоохранителей: начальник отдела управления КОРД ГУ Нацполиции в Киеве Виталий Валецкий, оперуполномоченный Юлиан Рудько, оперуполномоченный Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела управление полиции охраны Евгений Куртев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела управление полиции охраны старший Сергей Орлов", - отметили в пресс-службе.





Виталий Валецкий





Юлиан Рудько





Александр Маница





Евгений Куртев





Сергей Орлов





"Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции выражают глубокое соболезнование семьям и близким погибших правоохранителей в связи с тяжелой непоправимой потерей", - сказали в пресс-службе.





Прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 115 УК (убийство) в связи со смертельной перестрелкой правоохранителей в Княжичах под Киевом.









Президент Петр Порошенко подчеркнул, что причины трагедии в Княжичах "должны быть расследованы и все виновные - наказаны".



