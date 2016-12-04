Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.69
USD
26.83
RUB
0.42
Новости
Украина
4 декабря 16, 19:39
ФОТО: Стали известны имена погибших под Киевом силовиков
Перестрелка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди погибших полицейских - начальник отдела управления КОРД ГУ Нацполиции в Киеве Виталий Валецкий
В МВД назвали имена погибших под Киевом силовиков.

Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции выражают глубокое соболезнование родным и близким полицейских, погибших этой ночью при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


"С глубокой скорбью сообщаем, что 4 декабря 2016 годав селе Княжичи Броварского района Киевской области во время выполнения служебных обязанностей трагически погибли пятеро правоохранителей: начальник отдела управления КОРД ГУ Нацполиции в Киеве Виталий Валецкий, оперуполномоченный Юлиан Рудько, оперуполномоченный Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела управление полиции охраны Евгений Куртев, младший инспектор Броварского межрайонного отдела управление полиции охраны старший Сергей Орлов", - отметили в пресс-службе.

 
Виталий Валецкий
 

Юлиан Рудько
 

Александр Маница

  
Евгений Куртев
  

Сергей Орлов

"Руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции выражают глубокое соболезнование семьям и близким погибших правоохранителей в связи с тяжелой непоправимой потерей", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 115 УК (убийство) в связи со смертельной перестрелкой правоохранителей в Княжичах под Киевом.

Сегодня утром, 4 декабря, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что этой ночью в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации погибли пятеро сотрудников Нацполиции. По словам Геращенко, в ходе спецоперации по задержанию банды грабителей возникла смертельная перестрелка между сотрудниками угрозыска, бойцами КОРДА и сотрудниками Госслужбы охраны.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что причины трагедии в Княжичах "должны быть расследованы и все виновные - наказаны".

Источник: liga.net
Ещё по теме:
Мужчины спародировали лучшие фото королев селфи (ФОТО)
ФОТО: Новые знаки отличия ВСУ с погонами без советских звезд
В Абхазии проходят массовые протесты
Снимок на краю Гранд-Каньона ценою в жизнь (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трагедия в Княжичах: Порошенко экстренно созвал силовиков
noimageСмертельная перестрелка силовиков под Киевом: подробности
noimageСавченко: С РФ невозможно строить отношения
noimageВозле Днепра перевернулся автобус с детьми (ФОТО, ВИДЕО)
noimageНа Тернопольщине разоблачили финансовую пирамиду
Лента новостей
Загрузка...