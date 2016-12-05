Полиция опровергает заявление Парубия о погибшем в Княжичах

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко не может подтвердить слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о шестом погибшем полицейском во время перестрелки в Княжичах. Об этом он заявил в комментарии для Цензор в понедельник, 5 декабря.

По словам Шевченко, Парубий "повелся на информационный шум".

"Ни один источник, который писал о шестом погибшем, не привел его имя и фамилию. Я призываю относиться всех к данному вопросу ответственно. Не возможно сейчас утаить гибель человека. У него есть контакты, родные и друзья. Если кто-то пишет о шестом погибшем назовите его имя и фамилию, так как мы назвали пятерых погибших и показали их фотографии. Мне неизвестно о шестом погибшем, и не один из моих контактов, источников в правоохранительных структурах не могут это подтвердить", - сказал Шевченко.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о шестом погибшем и выразил соболезнования от имени всего парламента.