Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.90
USD
26.08
RUB
0.41
EUR
28.68
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Украина
5 декабря 16, 14:43
Полиция опровергает заявление Парубия о погибшем в Княжичах
Княжичи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сказал, что об этом ничего не известно.
Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сказал, что об этом ничего не известно.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко не может подтвердить слова спикера Верховной Рады Андрея Парубия о шестом погибшем полицейском во время перестрелки в Княжичах. Об этом он заявил в комментарии для Цензор в понедельник, 5 декабря. 

По словам Шевченко, Парубий "повелся на информационный шум". 

"Ни один источник, который писал о шестом погибшем, не привел его имя и фамилию. Я призываю относиться всех к данному вопросу ответственно. Не возможно сейчас утаить гибель человека. У него есть контакты, родные и друзья. Если кто-то пишет о шестом погибшем назовите его имя и фамилию, так как мы назвали пятерых погибших и показали их фотографии. Мне неизвестно о шестом погибшем, и не один из моих контактов, источников в правоохранительных структурах не могут это подтвердить", - сказал Шевченко. 

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о шестом погибшем и выразил соболезнования от имени всего парламента.
Korrespondent
Ещё по теме:
Видео: В Алматы из-за стрельбы на улицах введен режим АТО
Наркокартели убили за выходные двух мэров в Мексике
Разведка: В Крыму была перестрелка между ФСБ и солдатами РФ
Турчинов: В Крыму были убиты и ранены мирные жители
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине ожидаются сильные порывы ветра
noimageСемьи погибших в Княжичах получат по 700 тысяч гривен
noimageАваков не прервет свой визит в Канаду
noimageВР рассмотрит проект госбюджета уже в четверг,
noimageВ Киеве подорожал проезд в маршрутках
Лента новостей
Загрузка...