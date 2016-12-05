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Украина
5 декабря 16, 18:13
Янукович согласен на допрос, но только в России
Янукович
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Адвокаты считают, что в Украине жизни Януковича угрожает опасность.
Адвокаты считают, что в Украине жизни Януковича угрожает опасность.

Экс-президент Виктор Янукович попросил Генеральную прокуратуру допросить его по производству о государственной измене по месту жительства – в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в заявлении его адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко, которые прибыли сегодня вместо своего подзащитного на допрос в ГПУ, сообщает LIGA.net.

Адвокаты считают, что в Украине жизни Януковича угрожает опасность, и государство не может гарантировать безопасность их клиента.

"Все документы предоставлены в Генеральную прокуратуру и я рассчитываю на быструю реакцию по организации допроса Виктора Януковича по месту его нынешнего проживания. Мы будем настаивать на том, чтобы показания были предоставлены лично следователю во время визита в Ростов на Дону, а также будем максимально способствовать этому процессу", – сказал Сердюк.
Он также отметил, что получил от следователей пока устный ответ о том, что данное заявление и возможность организации допроса будет ими рассматриваться.

Напомним, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева состоялся видеодопрос Януковича в деле экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 митингующих на Майдане в феврале 2014 года. Генпрокурор Юрий Луценко устно объявил Януковичу подозрение в государственной измене. 
Korrespondent
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