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Новости
Украина
6 декабря 16, 13:14
Минюст ищет главного люстратора
Минюст
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У кандидатов есть 30 дней для подачи документов.
У кандидатов есть 30 дней для подачи документов.

Министерство юстиции Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации, сообщается на сайте ведомства.

"Мы приглашаем профессиональных юристов принять участие в конкурсе. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе смогут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям. Срок подачи документов составляет 30 дней с момента публикации приказа", – говорится в сообщении.

Минюст также пригласил общественников и СМИ присоединиться к конкурсному процессу и сделать отбор кандидатуры на должность директора департамента прозрачным, открытым и понятным для общества.

На время проведения конкурсного отбора куратором работы департамента по вопросам люстрации назначен заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Как сообщал Корреспондент.net, 21 ноября директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.

Исполняющей обязанности директора этого департамента была назначена ее 23-летняя помощница Анна Калынчук. Однако затем в Минюсте изменили это решение.
Korrespondent
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