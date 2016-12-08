Комиссар ЕС призывает утвердить безвиз для Украины

На своей страничке в Twitter он приветствует договоренность о механизме приостановки и настойчиво призывает Совет Европейского союза и Европейский парламент принять решение по Украине и Грузии как можно скорее.

Вместе с тем депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что за безвиз Украине в Европейском парламенте могут проголосовать на следующей неделе. На своей страничке в Twitter она подтвердила принятия решения по механизму приостановления и отметила, что теперь можно на следующей неделе голосовать за безвизовый режим для грузин и украинцев.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что в ЕС достигли компромисса по механизму приостановления безвиза - это последняя преграда для введения безвизового режима с Украиной и Грузией.

Вместе с тем на сайте Совета Евросоюза сказано, что Украина получит безвиз с ЕС одновременно со стартом работы нового механизма приостановления безвиза.