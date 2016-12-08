АТО: Обстрелы продолжаются

Вчера противник 20 раз открывал огонь по позициям украинских военных. Как сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО, размещенном на страничке в социальной сети, на Мариупольском направлении российские войска из 120 миллиметровых минометов обстреливали Чермалык и Широкино, а с 82 миллиметровых стреляли по Красногоровке.

При этом под Новотроицким весь день работал снайпер. Гранатометы и стрелковое оружие враг использовал вблизи Лебединского, Славного и Павлополя.

На Донецком направлении с 152 и 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. С минометов калибром 120 и 82 миллиметра - Верхнеторецкое

В то же время из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку и Луганское.

Напомним, обстрелы со стороны российских наемников и боевиков во вторник, 6 декабря, значительно усилились. За сутки противник 45 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.