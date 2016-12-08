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8 декабря 16, 12:45
iPhone 8 выйдет в красном цвете
iPhone 8
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Американская компания Apple собирается выпустить в будущем году красный iPhone.

Об этом сообщае Macotakara. Apple в будущем году планирует расширить палитру цветов iPhone 8 и выпустит смартфон в красном цвете.

Сейчас линейка iPhone включает серебристый цвет, золотистый, розовое золото, матовый черный и черный оникс. Издание предполагает, что производитель едва ли упустит эффективный маркетинговый ход, и откажется от нового цвета.

Известно, что в этом году Apple пополнила линейку двумя оттенками черного, и именно они стали самыми востребованными на рынке. А потому появление нового цвета в 2017 году очень вероятно.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Samsung выиграл спор с Apple.
URA-Inform
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