iPhone 8 выйдет в красном цвете

Об этом сообщае Macotakara. Apple в будущем году планирует расширить палитру цветов iPhone 8 и выпустит смартфон в красном цвете.

Сейчас линейка iPhone включает серебристый цвет, золотистый, розовое золото, матовый черный и черный оникс. Издание предполагает, что производитель едва ли упустит эффективный маркетинговый ход, и откажется от нового цвета.

Известно, что в этом году Apple пополнила линейку двумя оттенками черного, и именно они стали самыми востребованными на рынке. А потому появление нового цвета в 2017 году очень вероятно.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Samsung выиграл спор с Apple.