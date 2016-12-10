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Украина
10 декабря 16, 18:16
Нападение в Харькове: полицейский в тяжелом состоянии
полиция
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В Харькове хулиганы напали на полицейского. Злодеи жестоко избили мужчину, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в ночь на сегодня, субботу, 10 декабря в Немышлянском районе Харькова. Как выяснилось, патрульный возвращался со смены домой, был одет в гражданское.

На него набросилась компания из нескольких человек на улице Танкопия, в непосредственной близости рядом с домом полицейского. Незнакомцы угрожали стражу порядка ножом и пистолетом. После чего начали методически избивать его.

Полицейский получил около 15 ударов по голове, всю ночь он пролежал на улице, не приходя в сознание. На данный момент он пребывает в больнице. Врачи не дают оптимистических прогнозов.

Как сообщалось, недавно в Киевской области, в результате выполнения спецоперации погибли правоохранители.
URA-Inform
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