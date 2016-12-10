У беглого Онищенко оказалось несколько гражданств

Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что депутат-беглец Александр Онищенко владеет несколькими паспортами. В том числе и греческим, соообщает Зеркало недели.

"Мы точно знаем, что у него не один паспорт, но для возможности дальнейшего успешного задержания и экстрадиции пока ничего не будем говорить", отметил Сытник.

Также глава НАБУ уверяет, что ему известна новая фамилия Онищенко - Anichidis.

Ранее антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил, что допрос Александра Онищенко назначен на 13 декабря.

Напомним, ранее Онищенко передал США компромат на Порошенко . По словам нардепа, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

Позднее в СМИ появилась информация, что Онищенко имеет обширный пакет компромата на президента Украины − несколько кейсов записей.



