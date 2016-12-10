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Украина
10 декабря 16, 19:09
У беглого Онищенко оказалось несколько гражданств
Онищенко
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Нардеп даже сменил фамилию ради греческого паспорта, уверяют в НАБУ.
Глава НАБУ Артем Сытник заявил, что депутат-беглец Александр Онищенко владеет несколькими паспортами. В том числе и греческим, соообщает Зеркало недели.
 
"Мы точно знаем, что у него не один паспорт, но для возможности дальнейшего успешного задержания и экстрадиции пока ничего не будем говорить",  отметил Сытник.
 
Также глава НАБУ уверяет, что ему известна новая фамилия Онищенко - Anichidis.
 
Ранее антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий сообщил, что допрос Александра Онищенко назначен на 13 декабря.
 
Напомним, ранее Онищенко передал США компромат на Порошенко. По словам нардепа, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном. 
 
Позднее в СМИ появилась информация, что Онищенко имеет обширный пакет компромата на президента Украины − несколько кейсов записей.
Korrespondent
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