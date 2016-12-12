Игры ФСБ: зачем Савченко тайно ездила в Минск?

На днях депутат Верховной Рады Украины из фракции Батькивщина Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР, находящихся под контролем России. По данным трех источников ЛІГА.net, депутат несколько часов общалась с главарями боевиков, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.





Что происходит и зачем Савченко ездила в Минск?





ФСБ в Минске





Один из членов украинской делегации на переговорах в Минске, 7 декабря, когда делегация прибыла в столицу Беларуси на очередную встречу спецпосланников Украины, России и ОБСЕ, служащие посольства Украины в Беларуси сообщили им, что за несколько минут до украинской делегации в Минск рейсовым самолетом прибыли главари боевиков Захарченко и Плотницкий: "Встретили их представители российского посольства в сопровождении служащих Федеральной службы безопасности России. Они забрали их, усадили в машину и увезли". По другой информации, вместе с Захарченко вместо Плотницкого явился Пушилин.





В это же время с 09:00 до 11:00 утра 7 декабря на центральных российских каналах и сайтах террористов прошла информация о том, что боевики прибыли в Минск якобы на встречу в рамках трехсторонней контактной группы (официально они не принимают участия в этих заседаниях). "Мы были в шоке. Спросили у ОБСЕ, что это значит. Нам ответили, что террористов не приглашали и не владеют никакой информацией", - говорит представитель украинской группы.





Тогда Леонид Кучма (представитель Украины в контактной группе) поинтересовался у Мартина Сайдика (спецпредставитель ОБСЕ) и Бориса Грызлова (представитель Москвы), о чем это идет речь, кто пригласил боевиков. Сайдик сказал, что ничего не знает и не владеет никакой информацией. "Грызлов что-то промямлил. Но эти рожи так и не появлялись ни на встрече контактной группы, ни на подгруппах, и на этаже, где проходили заседания групп, их не было", - рассказал собеседник.





О поездке в Минск Савченко и ее встречах с террористами сообщил и журналист Сергей Иванов. "Автомобиль с депутатом Савченко г/н АА 7283 МК пересек государственную границу в ночь с 6 на 7 декабря, вернулся в Украину 8 декабря", - сообщил он на своей странице в Facebook. ЛІГА.net направила запрос в Госпогранслужбу по этому поводу.





Ранее Савченко совершала визиты на оккупированные территории, где, по ее собственным словам, встречалась с теми, кто держал ее в плену. Причем сначала факт поездки и встреч отрицался, но позже депутат таки подтвердила визит на оккупированные территории. "70% людей и даже те, которые держали меня в плену, жалеют о том, что они подняли оружие", - рассказывала она. Кроме того, депутат ранее ездила в Россию, несмотря на то, что в свое время за освобождение Савченко из РФ властям Украины пришлось отдать Москве двух кадровых офицеров ГРУ РФ. Но визит в Минск, кажется, носил особый характер.





Втягивают родственников





"Очень обострилась ситуация с родственниками украинских заложников. Кто-то их накручивает, что Украина якобы ничего не делает", - говорят ЛІГА.net собеседники, которые занимаются обменом пленных.





В коридорах власти считают, что не последнюю роль в этом играет Савченко. Сразу два собеседника утверждают, что политик часто видится с родственниками заложников и убеждает их, что власти ничего не делают, что нужно как-то подталкивать изнутри Администрацию президента и представителей Украины в Минске к тому, чтобы сесть за стол переговоров не с представителями Москвы, а непосредственно с ее марионетками в лице Захарченко и Плотницкого - признать их власть и гражданскую войну, а не российско-украинскую, как форму текущего конфликта.





"Родственников заложников втягивают в жуткие манипуляции, мол, надо вести прямые переговоры, чтобы отдали ребят. И что украинская власть ничего не делает. Мамы очень радикально настроены и чувствуется, что их накручивают", - говорит другой собеседник из числа представителей Украины в контактной группе в Минске.





Одному из членов украинской делегации в Минске на рабочей подгруппе представительница ОРДО прямо пригрозила, что если прямые переговоры не начнутся - матерей и жен украинских заложников настроят так, чтобы они начали сжигать дома участников минской группы.





Реализация прямых переговоров - полностью соответствует пожеланиям Москвы. Прямые переговоры означают, что Россия больше не участник войны, не является стороной конфликта и не несет никакой ответственности за развязывание войны против Украины. "Но все знают. что никого освобождения заложников без решения Москвы не будет - на какие бы уступки и компромиссы мы ни шли. Как бы мы ни старались - Москва этого не даст сделать", - говорят в украинской группе.





Роль Савченко





"Зачем главарей террористов встречало ФСБ и российское посольство и везло из аэропорта на машинах с дипломатическими номерами. Я вижу ситуацию так: нас подталкивают к прямым переговорам, это в открытую делает РФ. А мир устал и хочет на нас все это свалить. И вот они разработали новый ФСБшный сценарий с Савченко и мамами", - говорят в минской группе.





По данным собеседника, встреча Савченко с главарями террористов в присутствии представителей ФСБ была посвящена именно этому. Сценарий - втягивание родственников заложников в процесс с целью давления на Украину, чтобы заставить официальные власти вести прямые переговоры, которые возглавит сама Савченко. Одновременно это делается для того, чтобы дискредитировать власть и саму идею минских переговоров, которые для Москвы давно перестали представлять ценность.





По некоторым данным, депутат Савченко в ближайшие дни намерена объявить некую информацию. Сегодня в Киеве депутат принимала участие конференции, посвященной пленным в Донбассе. Перед началом конференции журналист прямо задал вопрос депутату, зачем она ездила в Минск, о чем говорила с главарями террористов и почему все это было сделано секретно. "Я не для того сюда пришла, чтобы отвечать на ваши вопросы", - сказала депутат. На повторный вопрос - отрезала: "Я что, неясно сказала?". Другая журналистка - Ольга Сницарчук - повторила вопрос во время конференции. Савченко снова не захотела отвечать, а на повторный вопрос и вовсе повысила голос на журналистку.





Нежелание Москвы отдавать заложников и идти на компромиссы красноречиво подтверждает игнорирование инициативы Украины о массовом обмене, сделанной накануне. Украина предложила отдать 228 боевиков за своих 42-х граждан. Но эту идею ни главари террористов, ни Москва даже не комментируют. Зачем? Цель России и подконтрольных ей боевиков не в том, чтобы решить проблему людей, которые который год находятся в подвалах террористов. а реализовать план, который можно условно назвать "как выйти сухим из воды" - развязать войну, а затем сделать вид, что это не ты начал. И, разумеется, снять санкции и всю ответственность - это и будет результат "прямых переговоров". Не исключено, что нечто подобное ФСБ и пытается реализовать: провести обмен пленными так, чтобы выставить все это как результат прямых переговоров якобы Украины (во главе с Савченко) с "законной властью Донбасса" - в виде террористов. Именно поэтому украинская инициатива о массовом обмене не интересует Кремль.





Однако в случае реализации плана ФСБ война не прекратится, как считают те, кому детали не важны. Война станет еще более жестокой, потому что развяжет России руки. Ведь если сегодня каждый снаряд, выпущенный в украинский дом стоит российской экономике миллиарды из-за санкционного режима, то в тот момент, когда начнутся "прямые переговоры" с террористами - российско-украинская война станет гражданской, а санкции - неуместными, потому что это же "внутренний конфликт", где есть "две стороны". Это будет означать, что война для России станет бесплатной и воевать можно будет бесконечно долго - вплоть до последнего украинца. И понимает ли Надежда Савченко, что она делает - пока еще открытый вопрос.











