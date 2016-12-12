Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.62
USD
26.13
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.80
RUB
0.43
Новости
Украина
12 декабря 16, 11:45
СБУ проверяет "встречу" Савченко с главами ЛНР и ДНР
Савченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Савченко не предупреждала СБУ о своей возможной поездке в Минск для переговоров с главами ДНР и ЛНР.

Нардеп Надежда Савченко не предупреждала СБУ о своей якобы состоявшийся поездке в Минск для переговоров с главами ДНР и ЛНР, заявил советник главы ведомства Юрий Тандит в эфире 112 Украина. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Савченко в Минске провела переговоры с главами ДНР и ЛНР. При этом ответить на вопрос, правда ли это, она отказалась: "Я не для того сюда пришла, чтобы отвечать на ваши вопросы", - сказала якобы Савченко.

При этом он отметил, что СБУ фактически знает о перемещениях за линией соприкосновения или за границу украинских  политиков.

"Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой Надежды Савченко в Белоруссию, но и с другими политиками в другие страны. Все, что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой Савченко", - сказал Тандит.

Ранее Савченко рассказала о поездке в Москву.

 
Korrespondent
Ещё по теме:
Сегодня состоится стратегический саммит Украина — ЕС
На теледебатах во Франции победил Фийон
На Донбассе сократились обстрелы из запрещенного оружия
ЛНР сорвала разведение войск в Станице Луганской
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Игры ФСБ: зачем Савченко тайно ездила в Минск?
noimageВ Украине объявлено штормовое предупреждение
noimageВ Украине объявлено штормовое предупреждение на 12 декабря
noimageОдним из грабителей в Княжичах был бывший сотрудник УБОП
noimageКак украинцев унижают в ЕС?
Лента новостей
Загрузка...