СБУ проверяет "встречу" Савченко с главами ЛНР и ДНР

Нардеп Надежда Савченко не предупреждала СБУ о своей якобы состоявшийся поездке в Минск для переговоров с главами ДНР и ЛНР, заявил советник главы ведомства Юрий Тандит в эфире 112 Украина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Савченко в Минске провела переговоры с главами ДНР и ЛНР. При этом ответить на вопрос, правда ли это, она отказалась: "Я не для того сюда пришла, чтобы отвечать на ваши вопросы", - сказала якобы Савченко.

При этом он отметил, что СБУ фактически знает о перемещениях за линией соприкосновения или за границу украинских политиков.

"Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой Надежды Савченко в Белоруссию, но и с другими политиками в другие страны. Все, что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой Савченко", - сказал Тандит.

Ранее Савченко рассказала о поездке в Москву.