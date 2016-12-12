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Украина
12 декабря 16, 15:57
Порошенко предоставил украинское гражданство 658 иностранцам
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В Администрации президента Украины не смогли уточнить, были ли среди иностранцев, получивших гражданство, участники АТО.

С января по декабрь 2016 г. президент Порошенко указом предоставил 658 иностранцам украинское гражданство. Данную информацию сообщили в Администрации президента (АП) - в качестве ответа на запрос журналистов.

Данные эти актуальны на пятое декабря. Троим из 658 граждан украинский паспорт предоставили "исходя из государственного интереса". При этом были ли среди этих людей иностранцы, принимавшие в АТО участие, в Администрации уточнить не смогли.


Как сообщал УРА-Информ, ранее актер Иван Охлобыстин стал гражданином ДНР.
URA-Inform
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