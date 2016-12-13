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Новости
Украина
13 декабря 16, 12:50
У россиянина обнаружено устройство для видеодокументирования
пограничник
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Пограничники Харьковского отряда на границе с Россией обнаружили устройство для ведения скрытого фото- и видеодокументирования.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, вчера около 16 часов в пункт пропуска "Гоптовка" под управлением 44-летнего гражданина России прибыл автомобиль "Мицубиси".

"Во время мероприятий погранично-таможенного контроля пограничники обнаружили в автомобиле устройство для негласного считывания информации в виде шариковой ручки со встроенной в нее видеокамерой", - говорится в сообщении.

Кроме того, предмет россиянин перевозил в личных вещах, а именно в поясной сумке.

Отметим также, что об обнаруженном устройстве сообщили сотрудникам СБУ. В ходе осмотра носителя информации установлено, что устройством видеосъемка не производилась, а любые видеофайлы отсутствовали.

Правоохранители составили административный протокол, а обнаруженное устройство изъяли.

Как сообщал УРА-Информ, ранее  Россия создала на границе с Украиной свои новые дивизии. 
URA-Inform
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