У россиянина обнаружено устройство для видеодокументирования

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отмечается, вчера около 16 часов в пункт пропуска "Гоптовка" под управлением 44-летнего гражданина России прибыл автомобиль "Мицубиси".

"Во время мероприятий погранично-таможенного контроля пограничники обнаружили в автомобиле устройство для негласного считывания информации в виде шариковой ручки со встроенной в нее видеокамерой", - говорится в сообщении.

Кроме того, предмет россиянин перевозил в личных вещах, а именно в поясной сумке.

Отметим также, что об обнаруженном устройстве сообщили сотрудникам СБУ. В ходе осмотра носителя информации установлено, что устройством видеосъемка не производилась, а любые видеофайлы отсутствовали.

Правоохранители составили административный протокол, а обнаруженное устройство изъяли.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Россия создала на границе с Украиной свои новые дивизии.