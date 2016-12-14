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Новости
Украина
14 декабря 16, 16:55
ГПУ занялась дракой Ляшко и Бойко
ГПУ,Генпрокуратура,
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В полиции жалуются, что лидер Радикальной партии игнорирует вызовы на допросы.
В полиции жалуются, что лидер Радикальной партии игнорирует вызовы на допросы.

Генпрокуратура Украины затребовала у Национальной полиции уголовное производство о драке главы фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на начальника Главного следственного управления Нацполиции Александра Вакуленко.

"Дело затребовала Генеральная прокуратура, и оно у них", – сказал он.

Также Вакуленко сообщил, что Ляшко ни разу не явился на допрос, хотя его вызвали в полицию несколько раз.

Как сообщал Корреспондент.net, 14 ноября во время заседания согласительного совета Верховной Рады Юрий Бойко ударил Олега Ляшко, после того как лидер Радикальной партии обвинил его в поездках в Москву для получения указаний и попросил СБУ заняться этим.

Позже в Оппозиционном блоке заявили, что полиция завела дело по факту драки Бойко и Ляшко.
Korrespondent
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