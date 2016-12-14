ГПУ занялась дракой Ляшко и Бойко

Генпрокуратура Украины затребовала у Национальной полиции уголовное производство о драке главы фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.
Об этом пишут Украинские новости со ссылкой на начальника Главного следственного управления Нацполиции Александра Вакуленко.
"Дело затребовала Генеральная прокуратура, и оно у них", – сказал он.
Также Вакуленко сообщил, что Ляшко ни разу не явился на допрос, хотя его вызвали в полицию несколько раз.
Как сообщал Корреспондент.net, 14 ноября во время заседания согласительного совета Верховной Рады Юрий Бойко ударил Олега Ляшко, после того как лидер Радикальной партии обвинил его в поездках в Москву для получения указаний и попросил СБУ заняться этим.
Позже в Оппозиционном блоке заявили, что полиция завела дело по факту драки Бойко и Ляшко.