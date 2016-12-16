Голландия может и не ратифицировать ассоциацию Украина-ЕС

Парламент Нидерландов может не ратифицировать Соглашение об ассоциации, несмотря на принятые вчера к нему дополнительные объяснения, пишет EUobserver.

Вчера Нидерланды договорились с ЕС об ассоциации. Согласно договоренностям, ассоциация не подразумевает членство в Евросоюзе, военного сотрудничества и права украинцам работать или жить в ЕС.

По данным издания, главная проблема в сенате, где у правящей коалиции премьера Майкла Рютте, поддерживающую ассоциацию, всего лишь 21 место из 75.

Более того, в нижней палате у Рютте лишь половина мест - 75 из 150.

Издание отмечает, что лидер фракции CDA в нижней палате парламента Сибранд Бума назвал достигнутые в Брюсселе договоренности "вкладкой", которая не меняет ассоциацию.