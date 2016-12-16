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Новости
Украина
16 декабря 16, 17:24
Голландия может и не ратифицировать ассоциацию Украина-ЕС
Парламент Нидерланд
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Главная проблема в сенате, где у правящей коалиции, поддерживающую ассоциацию, всего лишь 21 место из 75, пишет EUobserver.
Главная проблема в сенате, где у правящей коалиции, поддерживающую ассоциацию, всего лишь 21 место из 75, пишет EUobserver.

Парламент Нидерландов может не ратифицировать Соглашение об ассоциации, несмотря на принятые вчера к нему дополнительные объяснения, пишет EUobserver.

Вчера Нидерланды договорились с ЕС об ассоциации. Согласно договоренностям, ассоциация не подразумевает членство в Евросоюзе, военного сотрудничества и права украинцам работать или жить в ЕС.

По данным издания, главная проблема в сенате, где у правящей коалиции премьера Майкла Рютте, поддерживающую ассоциацию, всего лишь 21 место из 75.

Более того, в нижней палате у Рютте лишь половина мест - 75 из 150.

Издание отмечает, что лидер фракции CDA в нижней палате парламента Сибранд Бума назвал достигнутые в Брюсселе договоренности "вкладкой", которая не меняет ассоциацию.

Он также заявил, его фракция в нижней палате парламента, скорее всего, будет голосовать против ратификации.
Korrespondent
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