Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.49
USD
26.33
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.28
RUB
0.43
EUR
28.45
USD
27.01
RUB
0.44
Новости
Украина
19 декабря 16, 11:31
Петр Порошенко: От ПриватБанка зависит вся Украина
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава государства заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка неприкосновенность и целостность их денег.
Глава государства заявил, что государство гарантирует клиентам ПриватБанка неприкосновенность и и целостность их денег.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение о национализации ПриватБанка беспрецедентным. Об этом он сказал в специальном телеобращении.

"Несмотря на то, что речь идет о частном банковском учреждение, эти решения не являются чьим-то частным делом. Они непосредственно касаются примерно половины взрослого населения Украины – физических лиц, не являющихся его клиентами. Равно как и более 50% всех юридических лиц, зарегистрированных в Украине", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что "косвенно от состояния дел в этом банке зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране – настолько он большой, или, как говорят специалисты, системный".

"Поэтому его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Именно поэтому мы прибегаем к беспрецедентному решение – его перехода в cтопроцентную государственную собственность", – заявил глава государства и заверил, что государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам ПриватБанка неприкосновенность и целостность их денег.

Порошенко также отметил, что для усиления защиты вкладчиков ПриватБанка он подал в Верховную Раду законопроект, который предоставит дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. По его словам, эти гарантии будут такими же, как для государственного Ощадбанка.

Как сообщал Корреспондент.net, глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что ПриватБанк отнесен к категории неплатежеспособных банков. На 1 декабря этого года недостаток капиталов в ПриватБанке составил 148 млрд гривен.

А министр финансов Александр Данилюк заявил о важности национализации ПриватБанка для очередного транша Украине от МВФ.
Korrespondent
Ещё по теме:
Ахметов должен государству 810 млн гривен
Порошенко ищет нового главу Одесской ОГА
Порошенко едет с визитом в Польшу
Порошенко верит в продление санкций против РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Platinum банк до конца недели признают неплатежеспособным
noimageПорошенко о спасении ПриватБанка
noimageБоевики усиленно обстреливают украинские позиции
noimageУкраинцы уже не так уж и не верят в возможность войны с РФ
noimageТепла не будет до весны: синоптик спрогнозировал лютую зиму
Лента новостей
Загрузка...