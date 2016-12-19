Петр Порошенко: От ПриватБанка зависит вся Украина

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение о национализации ПриватБанка беспрецедентным. Об этом он сказал в специальном телеобращении.

"Несмотря на то, что речь идет о частном банковском учреждение, эти решения не являются чьим-то частным делом. Они непосредственно касаются примерно половины взрослого населения Украины – физических лиц, не являющихся его клиентами. Равно как и более 50% всех юридических лиц, зарегистрированных в Украине", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что "косвенно от состояния дел в этом банке зависит вся финансово-экономическая ситуация в стране – настолько он большой, или, как говорят специалисты, системный".

"Поэтому его нельзя поместить в прокрустово ложе стандартных технологий оздоровления банков. Именно поэтому мы прибегаем к беспрецедентному решение – его перехода в cтопроцентную государственную собственность", – заявил глава государства и заверил, что государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам ПриватБанка неприкосновенность и целостность их денег.

Порошенко также отметил, что для усиления защиты вкладчиков ПриватБанка он подал в Верховную Раду законопроект, который предоставит дополнительные гарантии вкладов граждан в этом учреждении. По его словам, эти гарантии будут такими же, как для государственного Ощадбанка.

Как сообщал Корреспондент.net, глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что ПриватБанк отнесен к категории неплатежеспособных банков. На 1 декабря этого года недостаток капиталов в ПриватБанке составил 148 млрд гривен.

А министр финансов Александр Данилюк заявил о важности национализации ПриватБанка для очередного транша Украине от МВФ.