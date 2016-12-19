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Украина
19 декабря 16, 16:27
ЕБРР может принять участие в приватизации ПриватБанка
ЕБРР
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Когда придет время для такого решения, банк хотел бы предоставить свою поддержку.

Европейский банк реконструкции и развития при определенных условиях допустил свое участие в процессе возможной в будущем приватизации Приватбанка. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Сегодня сообщалось, что ПриватБанк продадут после национализации. Это должно будет осуществлено после стабилизации банка, а также реализации им стратегического плана.

"Пока рано говорить о возможной приватизации ПриватБанка. В настоящее время важно правильно завершить его национализацию, затем стабилизировать и реструктуризировать банк. Только тогда можно будет говорить о его приватизации. Тем не менее, когда придет время для такого решения, мы, конечно, хотели бы предоставить свою поддержку", - сказал он.

Сейчас, по словам директора, ЕБРР намерен консультировать правительство при подборе нового менеджмента банка и в других вопросах.

"Мы ведем плотный диалог с правительством по всем вопросам. После того как было принято решение о национализации, весь менеджмент должен быть сменен новой командой из профессиональных банкиров. Поскольку мы знакомы со многими банкирами, мы обсуждали некоторые кандидатуры с правительством", - сказал он.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития поприветствовал национализацию ПриватБанка.

Также Евросоюз одобрил национализацию ПриватБанка.
Korrespondent
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