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Новости
Украина
20 декабря 16, 13:18
Парасюк и Фарион назвали убийцу посла РФ в Турции "героем"
убийство
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В соцсетях неоднозначно восприняли высказывания политиков.
В соцсетях неоднозначно восприняли высказывания политиков. Народный депутат Украины Владимир Парасюк комментируя у себя в Facebook новость об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова, назвал его убийцу Мевлюта Мерта Алтынташа "настоящим героем".

Нардеп заявил, что восхищается героизмом человека, готового пожертвовать своей жизнью "ради идеи и правды".

Скриншот сообщения Владимира Парасюка
 
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион опубликовала у себя в Facebook аналогичный пост, поблагодарив в нем "героя за убийство Зла"

Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на заявления Парасюка и Фарион.Но некоторые поддержали их высказывания

Однако, многие были недовольны и возмущены.

Как сообщал Корреспондент.net, посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре во время открытия выставки картин в понедельник, 19 декабря. 
Korrespondent
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