Парасюк и Фарион назвали убийцу посла РФ в Турции "героем"

Нардеп заявил, что восхищается героизмом человека, готового пожертвовать своей жизнью "ради идеи и правды".





Скриншот сообщения Владимира Парасюка

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион опубликовала у себя в Facebook аналогичный пост, поблагодарив в нем "героя за убийство Зла"





Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на заявления Парасюка и Фарион.Но некоторые поддержали их высказывания





Однако, многие были недовольны и возмущены.





Как сообщал Корреспондент.net, посол России в Турции Андрей Карлов убит в Анкаре во время открытия выставки картин в понедельник, 19 декабря.