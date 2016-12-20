АМКУ: Киевсовет должен отменить запрет на продажу алкоголя

Киевское областное территориальное отделение алкогольных напитков в стационарных объектах торговли на территории Киева с 23:00 до 10:00" нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и обязала Киевсовет в месячный срок отменить указанное решение", — сообщил глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Киевсовет имеет право обжаловать данное решение в течение двух месяцев.

Как сообщало Delo.UА, решение Киевсовета об ограничении торговли спиртным с 23.00 до 10.00 вступило в силу 12 октября и необходимо для снижения уровня уличной преступности.

Запрет распространяется только на продажу алкоголя в заведениях розничной торговли. Продажа спиртных напитков и пива в ресторанных заведениях в ночное время не запрещается.

Решение о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах принято депутатами Киевсовета на пленарном заседании 17 марта 2016 года.

Окружной административный суд Киева отменил запрет Киевсовета на продажу алкогольных напитков в киосках в ночное время. В КГГА утверждают, что судебное решение не приведет к отмене запрета на продажу алкоголя ночью

Представители розничной торговли оспорили решение Киевсовета в суде. Окружной административный суд Киева стал на сторону бизнеса и отменил запрет Киевсовета на продажу алкогольных напитков в киосках в ночное время. В КГГА утверждают, что судебное решение не приведет к отмене запрета на продажу алкоголя ночью.