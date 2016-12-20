НБУ: Национализация ПриватБанка завершается

Полный переход ПриватБанка в государственную собственность состоится уже 21 декабря. Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"По закону мы имеем право завершить все процедуры в течение трех дней, а мы укладываемся в два. Все процедуры закончим сегодня к вечеру. А к утру 21 декабря ПриватБанк станет стопроцентно государственным", - рассказала Рожкова.

Фонд гарантирования в этом процессе выполняет только техническую функцию.

"Национальный банк зарегистрировал устав ПриватБанка, и сегодня благодаря этому произойдет передача акций Министерству финансов, поэтому завтра утром ПриватБанк уже будет абсолютно государственным с новым менеджментом. Устав поехал в Днепр на государственную регистрацию", - добавила замглавы НБУ.