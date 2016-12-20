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Украина
20 декабря 16, 18:37
НБУ: Национализация ПриватБанка завершается
приватбанк
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Временная администрация будет работать до вечера вторника.
Полный переход ПриватБанка в государственную собственность состоится уже 21 декабря. Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова. 
 
"По закону мы имеем право завершить все процедуры в течение трех дней, а мы укладываемся в два. Все процедуры закончим сегодня к вечеру. А к утру 21 декабря ПриватБанк станет стопроцентно государственным", - рассказала Рожкова.
 
Фонд гарантирования в этом процессе выполняет только техническую функцию.
 
"Национальный банк зарегистрировал устав ПриватБанка, и сегодня благодаря этому произойдет передача акций Министерству финансов, поэтому завтра утром ПриватБанк уже будет абсолютно государственным с новым менеджментом. Устав поехал в Днепр на государственную регистрацию", - добавила замглавы НБУ.
 
Напомним, ранее в НБУ заявили, что ПриватБанк получит 15 миллиардов гривен.
Korrespondent
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