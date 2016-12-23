Состоялся первый допрос Онищенко

Главный фигурант газового дела Укргаздобычи Александр Онищенко допрошен Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) по Skype-связи 22 декабря. Видеодопрос был перенесен с 12:00 на 17:00 в связи с техническими проблемами, сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

Беглый олигарх сказал, что ранее пытался передать заявления в НАБУ и в правоохранительные органы.

"Наконец-то после того как они узнали, что я буду проводить конференцию, они согласились на завтра на скайп-конференцию. Поэтому необходимые доказательства, которые у меня есть, я по возможности передам", - уточнил он.

Политик накануне допроса отметил, что у него отобрали все, потому он раскроет все секреты. "Меня ничего не держит, за что меня там можно держать. Все члены моей семьи уехали, на всех заведены уголовные дела... Поэтому я буду говорить обо всем", - сказал он.

Онищенко допрашивался в САП течение двух часов. Если верить прокуратуре, ничего кардинально нового он не сказал. На вопрос, сообщил ли он какую-то важную информацию для следствия, представитель прокуратуры Владимир Крвиенко ответил: "Будем проверять его показания, устанавливать данные. По сути, он подтвердил то, что говорил раньше. Некоторые уточняющие моменты сказал".

А публично накануне допроса Онищенко заявлял прессе следующее:

Напомним, в Украине на Онищенко заведено уголовное дело по коррупционным схемам с газом Укргаздобычи. Летом Верховная Рада удовлетворила представление на привлечение депутата к уголовной ответственности, а он, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, уехал из Украины сначала в РФ, а затем в Великобританию. Сейчас он продолжает скрываться за границей.

Не так давно Онищенко заявил о компромате на Порошенко, отметив, что передал все материалы на президента в США. Он обвиняет президента в коррупции, теневых схемах, откатах, "приватизации" Верховной Рады, заявляя, что целый год тайно записывал свои беседы с Порошенко на часы с диктофоном.

Однако конкретных фактов, фамилий и цифр из своего "компроматного кейса" Онищенко до сих пор для СМИ не назвал, из чего некоторые делают предположения, что скандал с записями Онищенко выльется в очередной "договорняк" во власти.