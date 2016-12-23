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Новости
Украина
23 декабря 16, 12:22
Состоялся первый допрос Онищенко
Онищенко
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Главный фигурант газового дела Александр Онищенко на допросе обещал раскрыть все секреты.
Главный фигурант газового дела Александр Онищенко на допросе обещал раскрыть все секреты.

Главный фигурант газового дела Укргаздобычи Александр Онищенко допрошен Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) по Skype-связи 22 декабря. Видеодопрос был перенесен с 12:00 на 17:00 в связи с техническими проблемами, сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.

Беглый олигарх сказал, что ранее пытался передать заявления в НАБУ и в правоохранительные органы.

"Наконец-то после того как они узнали, что я буду проводить конференцию, они согласились на завтра на скайп-конференцию. Поэтому необходимые доказательства, которые у меня есть, я по возможности передам", - уточнил он.

Политик накануне допроса отметил, что у него отобрали все, потому он раскроет все секреты. "Меня ничего не держит, за что меня там можно держать. Все члены моей семьи уехали, на всех заведены уголовные дела... Поэтому я буду говорить обо всем", - сказал он.

Онищенко допрашивался в САП течение двух часов. Если верить прокуратуре, ничего кардинально нового он не сказал. На вопрос, сообщил ли он какую-то важную информацию для следствия, представитель прокуратуры Владимир Крвиенко ответил: "Будем проверять его показания, устанавливать данные. По сути, он подтвердил то, что говорил раньше. Некоторые уточняющие моменты сказал".

А публично накануне допроса Онищенко заявлял прессе следующее:

Напомним, в Украине на Онищенко заведено уголовное дело по коррупционным схемам с газом Укргаздобычи. Летом Верховная Рада удовлетворила представление на привлечение депутата к уголовной ответственности, а он, воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, уехал из Украины сначала в РФ, а затем в Великобританию. Сейчас он продолжает скрываться за границей.

Не так давно Онищенко заявил о компромате на Порошенко, отметив, что передал все материалы на президента в США. Он обвиняет президента в коррупции, теневых схемах, откатах, "приватизации" Верховной Рады, заявляя, что целый год тайно записывал свои беседы с Порошенко на часы с диктофоном.

Однако конкретных фактов, фамилий и цифр из своего "компроматного кейса" Онищенко до сих пор для СМИ не назвал, из чего некоторые делают предположения, что скандал с записями Онищенко выльется в очередной "договорняк" во власти.
Korrespondent
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