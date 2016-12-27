Януковичу в суде отказано в проведении допроса в видеорежиме

Следственный судья, в частности, постановила отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку на это нет никаких оснований. В то же время она пояснил, право Януковича на защиту не нарушается, как на это указывали адвокаты, так как его защитники беспрепятственно участвуют в судебных заседаниях.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины ходатайствует о проведения заочного досудебного расследования по факту государственной измены экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, защита бывшего президента выступает за проведение допроса по делу о госизмене в режиме видеоконференции.