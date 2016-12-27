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Украина
26 декабря 16, 21:03
Януковичу в суде отказано в проведении допроса в видеорежиме
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Печерский районный суд города Киева в понедельник, 26 декабря, на заседании принял решение отказать в видеодопросе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Следственный судья, в частности, постановила отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку на это нет никаких оснований. В то же время она пояснил, право Януковича на защиту не нарушается, как на это указывали адвокаты, так как его защитники беспрепятственно участвуют в судебных заседаниях.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины ходатайствует о проведения заочного досудебного расследования по факту государственной измены экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, защита бывшего президента выступает за проведение допроса по делу о госизмене в режиме видеоконференции.
URA-Inform
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