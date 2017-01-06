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Новости
Украина
5 января 17, 19:40
Из Галереи искусств Львова украдены сотни старопечатных книг
книга Myst
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95 старинных книг и две рукописи пропали из Музея искусства старинной украинской книги во Львове.

Из Музея искусства старинной украинской книги во Львове пропали 95 старинных книг и две рукописи, сообщил на пресс-конференции генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк. Исчезло около 17% фонда.

Возняк рассказал, что после фронтальной сверки и инвентаризации фондов, где хранятся давние книги c кирилличным алфавитом, было обнаружено отсутствие 95 книг из 586, а также двух из 58 старинных рукописей. Речь идет о книгах 16-18 веков, напечатанных во Львове и других городах. Точно оценить стоимость исчезнувших экспонатов Тарас Возняк не смог. На черном рынке они могут стоить десятки миллионов долларов, пишет zaxid.net.

Пока еще не проверяли старопечатные книги на немецком, польском и других языках. "Они еще больше импортопривлекательные", — отметил Возняк.

Акт комиссии, проводившей сверку, он получил вечером 3 января. На следующий день сообщил о пропаже в правоохранительные органы. По заявлению Возняка проводится проверка Галицким отделом Нацполиции во Львове. Также он сообщил, что вместо обычной охраны в здании размещен пост полиции охраны.

"Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", — отметил Возняк и добавил, что теперь понял, почему его назначение вызвало такой яростное сопротивление.

По словам главного хранителя Львовской галереи Игоря Хомина, во время проведения последней сверки были обнаружены факты, которые свидетельствуют о том, что старинные книги могли исчезать на протяжении многих лет.
Delo
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