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Новости
Украина
11 января 17, 17:22
Порошенко опроверг создание лобби в США
Порошенко
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В Администрации президента назвали неверной информацию о лобби в США.
Глава пресс-службы Администрации президента Украины Андрей Жигулин заявил, что информация о наеме лоббистской компании BGR Group для отстаивания интересов государства не соответствует действительности. 
 
"На самом деле документы, которые опубликовала FARA (сайт отдела регистрации иностранных агентов министерства юстиции США - ред.), являются ошибочными. В течение ближайших часов там будут исправлены все данные, и вы сможете их увидеть", – сказал он Радіо Свобода.
 
Жигулин не объяснил, в чем заключается ошибка и вообще обращалась ли украинская власть к услугам фирм-лоббистов в США. Из документов на сайте FARA следует, что Администрация президента Украины Петра Порошенко наняла американскую компанию для лоббирования интересов Украины в США.
 
Korrespondent
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