Гройсман благодарен Байдену за веру в Украину

Сегодня утром премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с вице-президентом США Джо Байденом, который прибыл в Украину с визитом. Политики подвели итоги взаимодействия Украины с США за последние годы и обсудили дальнейшее сотрудничество, передает правительственный портал.

"Я хочу заверить вас в том, что мое правительство и я лично как премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве", – сказал Гройсман.

Он также поблагодарил лично Байдена за твердую и неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце. Я знаю, что через четыре дня ваше внимание к нашему государству не будет меньше, чем было до сих пор", – отметил Гройсман.

Как сообщалось, сегодня Джо Байден встретится с Петром Порошенко. Причем американский вице-президент переносил визит в Украину.

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Отметим, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января Байдена на должности сменит Майк Пенс.

В ноябре Байден уже поздравил своего приемника с будущим назначением.